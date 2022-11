Africa | la corsa ai combustibili fossili continua nonostante gli allarmi Tra i finanziatori anche le maggiori banche italiane

(Di martedì 15 novembre 2022)siano la causa principale della crisi climatica e l’sia il continente più colpito dagli effetti dei cambiamenti climatici, duecento compagnie petrolifere, del gas e del carbone stanno esplorando o sviluppando nuove risorsee nuove infrastrutture come terminal di gas naturale liquefatto (Gnl), in 48 dei 55 paesini. E l’89% della nuova capacità di Gnl del Continente è destinata all’esportazione, mentre gli investitori internazionali detengono oltre 109 miliardi di dollari in azioni e obbligazioni in società che guidano questa espansione. Lo racconta il rapporto “Chi finanzia l’espansione dell’industria fossile in?”, lanciato dall’organizzazione tedesca Urgewald, dalla coalizione Stop EACOP, da Oilwatch ...

Lo sguardo a Sud, una capacità di cooperazione rafforzata con i paesi del Nordpuò definire ... il Pd come sintesi tra le diverse culture costituzionali ha esaurito la sua. Può velocemente ...Ora ci tocca il Sud, che della palla ovale è campione del mondo. Continuano le feste in ... ' rossa' di Maranello che da un decennio a questa parte quando trova il giusto feeling in...Tra i 14 Paesi africani dove il cane a sei zampe è presente ci sono Egitto ... Ma proprio nella regione interessata dall’attività di Eni e della multinazionale francese Total è in corso ...La fine di Mosca, il contraccolpo incassato dall’Occidente e l’ascesa non così facile della Cina. Chi sale e chi scende dopo la guerra in Ucraina: le previsioni dell’inventore dei “mercati emergenti” ...