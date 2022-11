Aeroitalia e la sfida del lungo raggio | “Bergamo hub per i voli diretti verso Centro e Sud America”

(Di martedì 15 novembre 2022) Orio al Serio. Anche solo per questioni di prestigio, il terzo aeroporto italiano non poteva non essere collegato con Roma. Da lunedì 14 novembre, grazie all’inizio delle operazioni di, tra lo scalo di Orio al Serio e quello di Fiumicino sono attivi tregiornalieri con la capitale, che dal 9 gennaio vedranno aggiungersi anche una quarta frequenza quotidiana. Una scelta precisa quella della compagnia fondata nel 2022 da German Efromovich e Marc Bourgade, rispettivamente non-executive chairman ed executive chairman, e guidata da Gaetano Francesco Intrieri, Ceo, Krassimir Tanev, chief commercial officer, e da Ugo Calvosa, executive vice-president operation: partire da un collegamento da sempre richiesto dal territorio bergamasco per mettere radici stabili al “Caravaggio”, le cui potenzialità sono ormai sotto gli occhi di tutti. Ma le ...

