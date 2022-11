(Di martedì 15 novembre 2022) Da oggi sul sito.it/freenotfreezed è attiva la petizione "per chiedere al nuovo governo di mettere in campo degli strumenti concreti per supportare queste donne, come un reddito, quindi un ...

#Freenotfreezed è il nome della campagna lanciata oggi daper chiedere al governo strumenti concreti per supportare le donne vittime di violenze "... Il sottotitolo della campagna è "...Secondoin tutto il mondo circa il 35% delle donne hanno subito almeno una volta una ...è dunque essenziale per distruggere il muro di silenzio e di paura e tornare a sentirsi. Le ... ActionAid, 'Libere da violenza, congelate dalla politica' ActionAid lancia la campagna #FreeNotFreezed e chiede al Governo strumenti concreti per supportare le donne nel percorso di affermazione della loro libertà. «Immaginate di aver avuto la forza di liber ...#Freenotfreezed è il nome della campagna lanciata oggi da ActionAid per chiedere al governo strumenti concreti per supportare le donne vittime di violenze "nel percorso di affermazione della loro libe ...