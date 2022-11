Abbigliamento made in Italy per i giocatori del Barcellona

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 novembre 2022) Vestiranno “novarese” gli atleti del: saranno infatti griffati Herno, il marchio di, nato sul Lago Maggiore nel secondo dopoguerra, i capi indossati come “formal wear” dagli atleti e da tutto lo staff blaugrana a partire dal prossimo gennaio fino alla stagione 2024/2025. L’annuncio e’ stato dato oggi. L’accordo prevede che tre delle principali squadre professionistiche della polisportiva catalana – calcio maschile, calcio femminile e pallacanestro – indosseranno i capi del brand novarese in occasione dei viaggi fuori dalla Catalogna e dalla Spagna per le competizioni internazionali, e prima delle varie finali a cui si qualificheranno. Herno, nota in tutto il mondo soprattutto per la produzione di piumini e impermeabili, ma non solo, e’ stata fondata nel 1948 a Lesa, in provincia di Novara, da Giuseppe Marenzi e dalla moglie ...