AAA volontari cercansi | ad Ostia arriva “Let your Beach Shine” | l’iniziativa benefit per ripulire le spiagge ed i fondali del litorale romano

(Di martedì 15 novembre 2022)– Secondo le stime del WWF ogni anno otto milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare. Circa il 15% della plastica dispersa nelle acque si riversa poi sulle nostrementre la restante rimane in superficie o si poggia suimarini. Proprio per salvaguardare l’ambiente ed il mare, domenica 27 Novembre dalle ore 10:30, presso il Pontile di, si svolgeràperledel. A promuovere l’evento sono l’azienda beauty-tech romana Eco Bio Boutique, in collaborazione conClean-Up, associazione attiva nella pulizia delle, e Piantando, societàche avvia e sostiene progetti a ...

