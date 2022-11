A Bali Meloni incontra Biden | Erdogan e Michel Si parla di Ucraina e migranti

(Di martedì 15 novembre 2022) - Al vertice in Indonesia la premier italiana continua i suoi bilaterali. Oggi ha visto il presidente Usa: solidarietà dell'Alleanza Atlantica e cooperazione su economia, sicurezza e guerra in

Nel pieno della crisi tra Roma e Parigi, telefonata del presidente a Emmanuel Macron mentre il premier italiano è in volo per- Al vertice in Indonesia la premier italiana continua i suoi bilaterali. Oggi ha visto il presidente Usa: solidarietà dell'Alleanza Atlantica e cooperazione su economia, sicurezza e guerra in ucraina.Il sottosegretario alla Salute torna sulle sue parole: "Sono stupefatto dalle strumentalizzazioni". Pd e Terzo Polo pressano compatti perché lasci l'incarico. Dal M5s preoccupazione per le "informazio ...Bali, 15 nov. (Adnkronos) – Anche il difficile tema della migrazione e la crisi libica al centro del bilaterale tra il premier Giorgia Meloni e il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, oggi a ...