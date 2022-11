Zucchero | non soltanto carie e diabete | lo spettro della dipendenza Tutti i danni del saccarosio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) È dolce e invitante. Eppure loè un nemico per la salute. Che faccia ingrassare è noto. Mangiandone troppo aumenta la produzione di insulina. Un processo pericoloso sia perché rende più difficile l'eliminazione del grasso corporeo sia perché alimenta attacchi di fame in un circolo vizioso che non giova all'organismo. Lo, inoltre, creama per poco tempo. E fa ammalare:di tipo 2 sono le conseguenze più note. Secondo l'Oms la sua assunzione non dovrebbe superare il 5 per cento del fabbisogno calorico giornaliero. E se proprio non siete convinti, basti pensare che troppoinvecchia la pelle. Insomma, meglio un cucchiaino in meno che una ruga in più.