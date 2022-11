Zelensky a sorpresa nella “liberata” Kherson L’ira della Russia | “E’ territorio nostro”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 14 novembre 2022) Kiev – Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato a, da dove nei giorni scorsi si sono ritirati i soldati russi. Lo riferiscono diversi media di Kiev, citando la Reuters.ha postato sui suoi canali social una serie di fotografie che lo ritraggono durante la sua visita a. Assieme alle immagini campeggia la scritta, in ucraino e in inglese, “-Ucraina”. “regione dil’esercito russo si è lasciato alle spalle le stesse atrocità compiute in altre regioni delpaese dove è stato in grado di entrare”, aveva detto il presidente ucraino nel suo discorso in video notturno, aggiungendo che “troveremo e consegneremo alla giustizia ogni assassino. Senza dubbio”. Il presidente ...