Zelensky a Kherson | canta l’inno davanti alla bandiera ucraina

No comment La visita di Volodymir'Lasceremo questa notizia senza commento. Lo sapete, questo è territorio della Federazione russa', ha dichiarato il portavoce del ...Così Volodymyr. Il presidente ucraino è stato in visita nella città diripresa alle forze russe .ha definito il ritiro russo dacome 'l'inizio della fine della guerra'. Il capo di Stato ha trascorso trenta minuti in visita nel capoluogo. 'L'...Questo è il territorio di tutto il nostro stato". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione della sua visita nella città liberata di Kherson, come riporta l’ufficio stampa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...