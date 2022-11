Xi e Biden definiscono le regole delle nuova guerra fredda. Il punto di Sisci

(Di lunedì 14 novembre 2022) Si è tenuto a margine del G20 di Bali l’incontro bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Joee il presidente cinese Xi Jinping. I comunicati pubblicati dalle due rispettive cancellerie (Usa, Cina) mostrano alcune lievi, ma significative differenze, che la dicono lunga sulle visionidue potenze. Su questo, e molto altro, abbiamo chiesto un commento al sinologo Francesco. Cosa raccontano a un occhio attento i due comunicati ufficiali? Partendo dalla lettura dei due comunicati si evincono alcune differenze importanti. Gli americani sottolineano l’elemento di competizione, anche se ricordano che non è una. Nella versione cinese questo elemento non c’è. Viene comunque riportato che la Repubblica Popolare vuole la pace ma, senza infingimenti, si sottolinea che ...

Putin ha anche citato Tolstoj dopo il suo vertice con il presidente Joe: 'Non c'è felicità ... Gli scritti di Grossman avevano un'infarinatura delle forze cheil bene e il male, ...Molti loun Donald Trump più giovane (44 anni) ed educato, una evoluzione del trumpismo. possibilmente nelle grandi metropoli, per opporsi alla politica migratoria del governo. Il ...Siamo entrati in un nuovo stadio delle relazioni Usa-Cina, molto simile alla Guerra Fredda: molta competizione e qualche area di cooperazione ...Per evitare il conflitto nel Pacifico, i due Paesi devono competere senza volersi annientare a vicenda a tutti i costi ...