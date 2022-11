X Mas | che cos' è stato il corpo militare fascista

Tutto, per Enrico Montesano, è iniziato durante prove della popolare trasmissione di Rai 1 quando l'attore ha indossato una magliettariportava i simboli della Decima. Notata da Selvaggia ...... ha denunciato su Twitter l'accaduto, andato in onda su Rai Uno il 12 novembre: "Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima, se a qualcuno ...Il cognome Montesano in questi giorni si è guadagnato titoli di giornale e non perché Enrico è particolarmente bravo nel ballo, ma perché ha indossato una maglia nera della Decima Mas che lo ha ...In Rai volano stracci. Letteralmente. La sede milanese della tv di stato è stata teatro di una rissa che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna lite tra dive del piccolo schermo, p ...