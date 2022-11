WWE | Rey Mysterio alle prese con un infortunio che gli ha impedito di partecipare alla SD World Cup

(Di lunedì 14 novembre 2022) Reynell’ultimo mese è stato spostato da Raw a SmackDown per non dover avere a che fare con il figlio Dominik e il suo passaggio al “lato oscuro” nelle fila del Judgment Day. Per Rey subito c’è stata una grande occasione, infatti si è guadagnato una title shot per il titolo Intercontinentale e ha sfidato Gunther, sfiorando l’impresa nella puntata di SmackDown del 28 ottobre. Due giorni dopo ha combattuto in un live event in Messico e quello al momento rimane il suo ultimo match disputato. Nulla di grave Ringsidenews è stata la prima testata a riportare l’di Rey, mentre Dave Meltzer ha provato ad offrire qualche dettaglio in più. Rey era a SmackDown lo scorso venerdì, ma non vi ha preso parte ed è stato visto con un tutoregamba. Secondo Meltzer si tratta di un problema al piede o ...

The Shield Of Wrestling

Nel 2005 Eddie diede vita a una delle storyline più discusse di sempre assieme aMysterio, contendendosi la custodia del figlio Dominik (adesso un wrestler full time sugli schermi della). Da ...... che sta andando avanti già da diversi anni, tra lae il governo saudita. Crown Jewel 2022 si ...con i 3 che sono riusciti a mettere in scena delle manovre di coppia difficili con il figlio di, ... La WWE pensò ad un fumetto con Eddie Guerrero e Rey Mysterio "lucha-anatre" Bauer and LU officials met with Triple H and Vince McMahon about the promotion's possible future on the WWE Network.Rey Mysterio is reportedly sidelined with an injury. Rey Mysterio was supposed to compete in the WWE SmackDown World Cup on FOX to potentially earn another opportunity at GUNTHER's WWE ...