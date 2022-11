WWE | Adesso è ufficiale | storico ed incredibile traguardo raggiunto dagli Usos

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 14 novembre 2022) Glisono tra i migliori tag team in forza alla WWE, e al fianco di Roman Reigns dominano la compagnia con la Bloodline. Sono stati il primo ed unico team a vincere sia i titoli di Raw che di SmackDown, ed oggi hannol’ennesimoche li certifica come uno dei migliori tag team della storia della compangia e del wrestling: oggi, 14 novembre 2022, glisono diventati i campioni Tag Team più longevi della storia della WWE. Infatti, i gemelli della Bloodline hanno detenuto i titoli tag team di SmackDown per 484 giorni, superando il regno record del New Day, durato 483 giorni (dal 23 agosto 2015 al 18 dicembre 2016). Durante il loro regno, glihanno difeso con successo i titoli per 16 volte, riuscendo a battere il record nella puntata di venerdì di SmackDown sconfiggendo ...