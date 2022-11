Wilma Goich come Elenoire Ferruzzi su Nikita | le dure parole

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 14 novembre 2022)avrebbe detto Soleil Sorge l’anno scorso: “Surreality”. Perché davvero è assurdo quello che succede al Grande Fratello Vip 7. La cantantedi 77 anni, ex moglie di Edoardo Vianello, si è presa una cotta per l’ex tronista Daniele Dal Moro, di anni 32. Il ragazzo non ha mai mostrato alcun tipo di desiderio erotico nei confronti della donna, ma solo una grande stima e affetto. Tuttavia per la cantante le cose stanno diversamente e mal digerisce l’atteggiamento diPelizon nei confronti del vippone. L’ex di Pechino Express, ignara totalmente dei sentimenti della donna, è rea di scambiarsi abbracci e grattini con il ragazzo in totale amicizia. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7critica duramente...