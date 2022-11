Wanda Nara si fa la veranda abusiva fa saltare il Superbonus al suo condominio di Milano

(Di lunedì 14 novembre 2022) La showgirlsarebbe finita nel mirino dei suoi vicini di casa, pronti a portarla in tribunale perché colpevole (secondo loro) di avergli fatto perdere il110% in una riqualificazione delda 17 milioni di euro. Ladella casa dimette nei guai. La casa in questione è

Corriere dello Sport

Pesante accusa perda parte dei suoi vicini: la showgirl potrebbe finire in tribunale per presunto abusivismo edilizio. Una delegazione dei suoi vicini si è addirittura rivolta a uno studio legale....La risposta la spiazza Ballando con le stelle,ospite speciale: con Selvaggia Lucarelli è già polemica FOTO Ballando con le stelle, Montesano choc 'Dalle immagini di ieri vedo Montesano ... Wanda Nara rivela: "Ballando con le stelle L'anno prossimo..." Wanda Nara è tornata nuovamente ad accendere il web. Lo ha fatto con due scatti in cui è apparsa con la sua consueta fisicità. In pochi attimi ha completamente sorpreso tutti i fan. L’imprenditrice ...Guai in vista per Wanda Nara: i suoi vicini vogliono farle causa per abusivismo edilizio e trascinarla in tribunale. Scopriamo insieme cosa è successo.