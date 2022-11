La Gazzetta dello Sport

E se fosseil belga della svolta Quello che metti dentro a gara in corso, il mediano che gestisce e poi randella, il play che fa tirare il fiato ai titolari, il ventenne che entra con gli occhi della ...La seconda è rinforzare il centrocampo con una mezzala 'box - to - box' come può essere(reduce da una grande esperienza in Under 21 durante la pausa nazionali) o lo stesso Pobega in crescita ... Vranckx studia da nuovo Kessie: così ha conquistato Pioli I tifosi del Milan da tempo chiedono che Pioli dia più spazio a Vranckx, che con la Fiorentina è entrato bene: la sua prova è stata premiata.In vista della gara di San Siro contro lo Spezia, che si giocherà questo sabato alle 20.45, mister Pioli studia nuove ipotesi di formazione. Tra le novità potrebbe ...