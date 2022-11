Volley femminile | le migliori italiane della sesta giornata di A1 Malinov risale la china | che brava Alessia Gennari!

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) LEDI SERIE A1 RAPHAELA FOLIE: Partita di sostanzacentrale milanese che non è particolarmente appariscente ma molto importante. Per lei 6 punti, il 71% in attacco, un muro e tanti palloni toccati. FRANCESCA BOSIO: Vince il duello a distanza con Poulter ma, quello che più conta, guida Chieri ad una storica vittoria nel derby contro Novara. Precisa e sempre sagace nelle scelte.GENNARI: Ancora una partita da titolare e ancora una prestazione da incorniciare per la schiacciatrice azzurra che chiude con 12 punti, il 70% in ricezione, specialitàcasa, e un ottimo 50% in attacco, un muro e un ace. LAURA MELANDRI: Buona la provacentrale di Casalmaggiore contro le campionesse ...