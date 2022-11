Volla | accoltella senza fissa dimora | arrestato 22enne

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco hanno arrestato a(Napoli) per tentato omicidio un 22enne incensurato di Casalnuovo di Napoli. Dagli accertamenti dei militari è emerso che poco prima l'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe ...verso le 22 di ieri i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per tentato omicidio un 22enne incensurato di Casalnuovo di Napoli. Dagli ...A Volla verso le 22 i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per tentato omicidio un 22enne incensurato di Casalnuovo di Napoli. Dagli accertamenti dei ...Arrestato un 22enne incensurato a Volla (Napoli): durante un litigio ha accoltellato un senzatetto alla testa, è accusato di tentato omicidio ...