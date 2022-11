Volkswagen - Prodotte più di 500 mila elettriche | Nel 2030 saranno il 70% delle vendite europee

(Di lunedì 14 novembre 2022) Lacelebra il traguardo dei 500.000 veicoli elettrici prodotti, rafforzando così la propria posizione rispetto a quanto stabilito dalla strategia denominata Accelerate che ha portato al forte impegno verso i veicoli a emissioni zero. Ordini in crescita del 65% nel 2022. L'obiettivo del mezzo milione di vetture, raggiunto in anticipo rispetto alle previsioni iniziali, è stato ottenuto partendo dal mese di ottobre 2020, quando è iniziata la produzione della ID.3. In due anni, nonostante la pandemia, la crisi economica e l'emergenza sulla reperibilità dei componenti, la gamma si è allargata con l'arrivoID.4, ID.5, ID.Buzz e della ID.6 riservata al mercato cinese. Inoltre, il 2022 ha visto un incremento del 65% degli ordini per i modelli elettrici del marchio tedesco. Il futuro della gamma ID. A partire dal 2033, la ...

