Vincita da 2 milioni di euro al Gratta e vinci | l' operaio papà di 3 figli | ' Ora posso andare in pensione'

Il Giornale Di Vicenza

... che ad un cliente della Tabaccheria 73 di viale Verona , a Vicenza , hanno fruttato 2di ... Tutti contenti 'È lapiù alta mai fatta in questa tabaccheria e, crediamo, una delle più ...... che ad un cliente della Tabaccheria 73 di viale Verona , a Vicenza , hanno fruttato 2di ... Tutti contenti 'È lapiù alta mai fatta in questa tabaccheria e, crediamo, una delle più ... Operaio gratta e vince 2 milioni di euro. «E adesso vado in pensione» ''Ha controllato il biglietto due volte e così ho fatto anch'io quando me lo ha consegnato, perché è una cosa che non si vede tutti i giorni. Poi mi ha detto: Ti prego, dimmi che me ne vado in pension ...Sul fronte Reddito di cittadinanza, “da aprile 2019 a oggi hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità 2,24 milioni di nuclei familiari per un totale di oltre 5 milioni di persone, con un ...