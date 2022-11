(Di lunedì 14 novembre 2022) Si allarga la lista delle pretendenti per Samuel. Secondo quanto riportato da SPORT, l’attaccante nigeriano delè...

Calciomercato.com

Robin non si è ambientato all'Inter e ledella Bundesliga continuano a suonare. A giugno non ... Pedraza costa tanto (ilchiede 20 milioni), Borna Sosa resta sullo sfondo e allora si ...Nato e cresciuto nel, ora sembra essere arrivata l'ora di salutare il 'Submarino ... avendo finalmente un centrale mancino nel proprio pacchetto arretrato, ma ledella Premier League ... Villarreal, sirene inglesi per Chukwueze | Mercato