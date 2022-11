VIDEO Consigliere comunale si lamenta | “C’è il Napoli…”

(Di lunedì 14 novembre 2022) "In dieci anni di presidenza non ho mai messo un consiglioquando giocava il Napoli": la battuta a Pomigliano d'Arco

Goalist

'È stato anche diffuso unin cui Lavrov, pantaloncini e maglietta di Basquiat , lavora e ... Il colloquio ha la traduzione simultanea e dovrebbe durare circa due ore, anche se ilper ...... ha anticipato ilper la sicurezza nazionale Jake Sullivan, sempre più centrale nelle ... Biden e Xi hanno parlato finora cinque volte tra telefonate e collegamenti, ma gli sforzi sono ... (VIDEO): consigliere comunale si lamenta: "In 10 anni di presidenza mai messo un consiglio quando giocava il Napoli" Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Casavatore.Festa non autorizzata, ma all’evento partecipano sindaco e consiglieri comunali ... Ad organizzare l’evento, con tanto di annuncia sui social e relativi video dei presenti, Mauro Ramaglia ...