Victor Osimhen ha lasciato il ritiro della Nigeria per infortunio

(Di lunedì 14 novembre 2022) . Lo annuncia, su Twitter, la Federazionene senza chiarire bene la dinamica dell’è stato già sostituito dall’attaccanteCremonese Cyriel Dessers. Non è chiaro quando e dove si sia fatto male l’attaccante del Napoli. Si parla solosostituzione per generico, senza ulteriori dettagli. Lasarà impegnata in un’amichevole internazionale contro il Portogallo, giovedì, all’Estadio Jose Alvalade di Lisbona.non sarà disponibile per il match. L’attaccanteno, che ha giocato l’intera partita del Napoli contro l’Udinese, ultimo impegno di campionato primasosta per il Mondiale in Qatar, non si è infortunato durante il match ...

Dopo il Napoli ci sono Roma, Lazio e Atalanta As Napoli 12/11/2022 - campionato di calcio serie A / Napoli - Udinese / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol...'E' stata l'ennesima occasione per ammirare il talento stravagante di. Ha segnato il primo gol come un classico centravanti, attaccando lo spazio dietro il suo marcatore e segnando ... Scarpa d'Oro, Haaland primo con Pellegrino. Il primo della Serie A è Victor Osimhen Che in realtà sono 9 in 11 presenze. Che in realtà sono 9 in 905 minuti di gioco. In pratica, uno ogni 90 minuti. Victor Osimhen (come l’Italia) non farà il Mondiale. Ma si prepara a festeggiare ...Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, la prossima sessione estiva di mercato sarà decisiva per il futuro di Victor Osimhen.