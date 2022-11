«Via il Reddito di cittadinanza alle famiglie delle baby gang» | il sottosegretario Ostellari rilancia la proposta della Lega

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ilalla Giustizia Andreaha annunciato un nuovo disegno di legge contro le violenze messe in atto dai minori. Facendo riferimento ai recenti fatti di cronaca in materia diha parlato del nuovo intervento legislativo all’orizzonte durante la trasmissione Dire Donna Oggi di Cusano Italia Tv. «Alla finescorsa legislatura abbiamo depositato un testo di legge che cerca di risolvere il problema: sarà nostra cura ridepositare il medesimo testo per dare un segnale ai giovani e a i loro genitori», spiega«l’intervento legislativo, per i minori di 14 anni che commettono un’azione violenta di questo genere, prevede un provvedimento di ammonizione ...

... "Errore affidare la profilazione degli aventi diritto ad un algoritmo" "Ildi cittadinanza è uno strumento malconcepito rispetto agli obiettivi ma non per questo si deve buttarel'acqua ...Costo dell'operazione un miliardo di euro da finanziare con la revisione deldi ... Soglia estrema che lascerebbe alle Camere solo un mese per la sessione di Bilancio e illibera entro il 31 ...Milano, 14 nov.(Labitalia) – “Il Reddito di cittadinanza è uno strumento malconcepito rispetto agli obiettivi ma non per questo si deve buttare via l’acqua sporca col bambino: va costruito meglio e no ...Amazon dà il via all'operazione più grande di riduzione del personale della storia del gruppo. Poco prima l'annuncio di Bezos: donerà 124 miliardi alla lotta contro i cambiamenti climatici ...