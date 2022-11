Via a test su nuovo anticoncezionale maschile | blocca sperma per 2 anni

(Di lunedì 14 novembre 2022) Unverràato sugli uomini per la prima volta in Australia. L’innovativo metodo contraccettivo consiste nell’iniezione di un idrogel che impedisce al liquido seminale di raggiungere l’esterno. Isugli animali condotti dai ricercatori dell’Epworth Freemasons di Melbourne indicano che gli effetti delsistemadurano circa 2e che non hanno significativi effetti collaterali. Nello studio, secondo quanto riportato dal Guardian, verranno coinvolti 25 uomini in un ospedale di Melbourne, in Australia. Finora i ricercatori della Epworth Freemasons di Melbourne hanno eseguito la procedura su quattro uomini. I partecipanti saranno monitorati per tre: i ricercatori ...

