Agenzia ANSA

142022... ma ci sono 23 partite e 69 punti a disposizione, dunque non può essere determinante la... 142022 VG 14 novembre: Giornata mondiale del diabete - Mondo Ieri domenica 13 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, si è svolta una camminata di prossimità. Dai Giardini Pubblici, con passaggi in Piazza del Teatro Bonci, Piazza della Libert ...Il diabete è in lenta ma continua crescita. A che età insorge e se e come si può prevenire Le iniziative della Giornata mondiale del diabete ...