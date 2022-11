Verstappen e Leclerc | che cadute di stile Ma in Brasile si celebra la prima volta di Russell

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) Una gara rovinata dal giro uno o quasi per entrambi, in un caso per colpe proprie (almeno secondo i commissari), nell’altro caso causa speronamento altrui, ma con una rimonta resa molto complicata da continui rimescolamenti di carte e dal fatto che davanti c’era una Mercedes tornata a livelli stellari. Le performance indi Maxe Charlesinsarebbero di per sé già sovrapponibili se teniamo conto di questi aspetti, ma nel finale entrambi, due fenomeni, sia chiaro, si sono resi protagonisti di duedievitabili, anche se comunque giustificabili per la mentalità di un pilota che aspira al massimo. Per l’olandese, va detto, non c’è più nulla da conquistare. Come Alessandro Magno, ha già preso tutto quello che poteva prendere: la vittoria del ...