(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo l’annuncio della partecipazione aldel Partito democratico di Elly Schlein, anche Dariorompe gli indugi ela nascita di unin area dem. L’appuntamento è fissato per sabato 26 novembre a Roma e sarà aperto «tutte le forze culturali sociali e politiche che credono in unper il centrosinistra italiano». Formalmenteun’assemblea nazionale, a cui apre le porte non solo agli elettori o iscritti del Pd, ma a chiunque voglia «essere protagonista a pieno titolo neldel Partito democratico, perché sentiamo tutta la responsabilità di cambiare profondamente il partito, chiuso in se stesso, incapace di rigenerarsi, coniugando e rilanciando ...

Ma dove trova origine questo slancio in avanti del sindaco fiorentinoildel Pd Negli ultimi mesi Nardella si è sempre più avvicinato ad Area Dem dell'ex ministro della Cultura, ...... gli Stati Uniti non solo non li separano, ma spingono sempre più il Cremlinola Grande ... Nel frattempo, Xi Jinping per la terza volta assume il comando delle operazioni in Cina, ildel ... Verso il congresso del Pd, Nardella annuncia un nuovo progetto: «Non resteremo a guardare dalla finestra la destra che mortifica l'Italia in Europa» Sabato assemblea per la road map: il segretario vuole chiudere prima delle Regionali. Pure Nardella verso la candidatura ...«Nessuna autocandidatura», puntualizzano i suoi. L’evento al Tuscany Hall davanti ai leader del centrosinistra toscano ...