Veronica Pivetti | depressione e solitudine | il rimedio è il cane Orzo | «È l’uomo della mia vita»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 14 novembre 2022) I cani riescono a donare ai propri padroni un amore incondizionato eche vive da anni con il suo, lo sa bene. L’attrice ha più volte confessato di essere innamorata del suo amico a quattro zampe.ha confessato in passato di aver sofferto die aver attraversato un periodo buiopropria. L’attrice però, non teme laproprio grazie alla presenza del suo cagnolino. In una recente intervista rilasciata ad Huffpost,ha raccontato come è avvenuto il primo incontro con, un barboncino toy biondo di sei anni, che lei definisce...