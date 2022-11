Valle Caudina | scontro auto-scooter sull’Appia | ferito il centauro

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoArpaia (Bn) – Incidente questo pomeriggio sulla Statale 7 Appia tra Arpaia e Paolisi. Per cause ancora in corso d’accertamento, sono venuti in collisione una Fiat Grande Punto e uno. Ad avere la peggio è stato il, un giovane di colore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio e i Vigili del Fuoco di Bonea, oltre al personale del 118. Il, aiutato a quanto pare dai passanti, è stato successivamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’Ospedale San Pio. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.