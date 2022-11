Usa - Cina | colloquio Biden - Xi all' insegna delle buone intenzioni

Biden afferma di non vedere l'ora di avere "un dialogo aperto, onesto e continuo", mentre Xi esorta a "trovare la direzione corretta" nello sviluppo di relazioni reciproche. 14 novembre 2022G20 Bali, Biden e Xi:devono collaborare per il bene di tutti "Come leader delle principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione tra i nostri due Paesi", ha affermato Joe ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Quest'anno, gli Stati Uniti saranno secondi solo alla Cina per installazione di nuove fonti solari e fotovoltaiche e nel 2030 le fonti pulite dovrebbero generare l'85% dell'elettricità nel Paese. Metà ...