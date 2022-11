Urban Sport | le collaborazioni e le tecnologie che vanno di moda

Leggi su panorama

(Di lunedì 14 novembre 2022) Off-White e AC Milan presentano le divise da indossare fuori dal campo da gioco – una formale e una informale – realizzate in partnership per la squadra di calcio italiana maschile e femminile. Una targhetta rossa con il claim «I Support» impreziosisce il completo grigio e le giacche varsity formali e sigla l’impegno di seguire i valori dei brand a chi li indossa, Diversity, Equal Rights, Freedom of Speech, Education for All, e così via. La divisa formale presenta una giacca a doppio petto, classica davanti, mentre il retro rivela due strisce verticaliive e il numero del giocatore, abbinata ai pantaloni con etichetta sulla gamba sinistra che, in pieno stile Off-White, definisce l'indumento con la scritta Uniform. Il lookivo creato da Off-White come style e culture curator del club comprende la maglietta a maniche lunghe, una t-shirt (in ...