Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 14 11 22

Leggi su isaechia

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ma anziché metterci nei panni di Ida Platano come durante ladidi oggi Maria De Filippi ha invitato a fare gli opinionisti, no?, perché per una volta non si mettono nei nostri, di panni? Nei panni di noialtre povere anime assetate di trash che vengono invece bistrattate e ripagate con la STESSA MANFRINA da cinque anni com’è che non ci si mette mai nessuno? Gli altri devono mettersi nei panni fluo di Ida, porella. Mai, però, che Ida si metta nei panni altrui e si renda conto di quanto abbia incredibilmente, totalmente e irrimediabilmente STRACCIATOIMARONI. Ma dai, su, ma come si fa? Sono ventordici puntate di fila che stiamo parlando DEL NULLA. DEL NULLA. E porti pazienza Queen Mary, ma io nei panni di Ida non mi ci metto. E non solo perché i corpetti da Crazy Horse (cit.) non mi entrano, eh. Non mi ci metto ...