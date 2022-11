Una nuova energia rinnovabile arriva dalle rocce | ecco come

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il Gruppo Enel ha inaugurato, in collaborazione con la startup israeliana Brenmiller, un innovativo impianto di accumulo sostenibile dibasato sulle, chiamato TES, Thermal Energy Storage. L’impianto si trova nella centrale termoelettrica di Santa Barbara, a Cavriglia (Arezzo). Sfruttare il calore per immagazzinareL’idea è quella di usare il calore per immagazzinareper usarla quando ne abbiamo bisogno. Ad esempio, si può utilizzare l’elettricità prodotta da fonti rinnovabilieolico e fotovoltaico per scaldare lee generare vapore, e di nuovo elettricità, in un secondo momento. Si può inoltre utilizzare il vaporefonte di calore per le produzioni che lo richiedono,nel caso delle ceramiche o dei ...