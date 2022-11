“Una goccia per la vita” | a Civitavecchia un’intera giornata dedicata alla donazione del sangue

(Di lunedì 14 novembre 2022) Civecchia – La consigliera Elisa Pepe comunica che per il terzo anno Civecchia si mobiliterà per unadel. La manifestazione, istituita dall’Amministrazione comunale e organizzata dai comitati cittadini di Avis e Croce Rossa Italiana al grido di “Fai un gesto d’amore, diventa donatore” dà appuntamento a tutti i civecchiesi il 23 novembre prossimo, in piazza Guglielmotti, dove dalle 8:00 alle 11:00 stazionerà un’autoemoteca per raccogliere ile informare i cittadini. Quest’anno è parte attiva della manifestazione anche Confcommercio Civecchia Litorale Nord. Ci si può prenotare telefonando al 366 6768688. Per informazioni si può scrivere a ...

Virgilio

Scozia , Germania , Austria e Danimarca si già impegnate su questo fronte, il loro contributo però rischia di essere "nell'oceano" rispetto alle grandi sfide che attendono gli stati ...A questo punto vanno frullate insieme a qualchedi latte, in modo da formaremorbida crema. Spalmatela su ogni sfoglia di cracker e, allo stesso tempo, fate cuocere la scamorza affumicata ... Spettacolo Una Goccia Opera in un Tempo per Arte Drammatica Musica e Arte Visiva Una Nuova Stagione al Teatro Comunale di Ferrara a Ferrara e dintorni "Goccia su Goccia". Una quarantina di ragazzi hanno inoltre aderito all'appello dell'Admo e ora il loro prelievo sarà inviato al registro regionale dei donatori di midollo per la sua tipizzazione. La ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...