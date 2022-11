Una donna dietro l' attentato | il sospetto di Erdogan

... con alle spalledelle più memorabili rotture nella storia della musica, adesso - di punto in ... secondo Canter, Axl vedeva la presenza dellacome un grosso ostacolo verso un'eventuale ...Ape Sociale e Opzionesaranno prorogate per un altro anno perché siamo infase transitoria. E perché poi arriverà la nostra riforma delle pensioni: lì ristruttureremo tutto quello che c'è". ...Ad annunciare la notizia dell'arresto del presunto responsabile dell'attentato a Istanbul è stato il ministro dell'Interno Soumeylan Soylu.MANFREDONIA (FOGGIA), 14/11/2022 - I medici del Gemelli hanno fatto l’impossibile, ma per Marco Totaro, il 31enne di Manfredonia travolto ...