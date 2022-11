Un uomo ha ucciso tre persone a colpi d’arma da fuoco nel campus dell’università della Virginia | negli Stati Uniti

AGI - Agenzia Italia

... l'aveva già picchiata, ma lei non riusciva a lasciarlo La tragedia Conosciuto come un 'di chiesa ' ben educato e rispettoso , Timothy 'Tim' Boczkowski avrebbesia la sua prima moglie, ...Undi 45 anni di Sostegno l'altro giorno era impegnato in una battuta di caccia con il suo cane. ... Hanno ancheil cane della doppietta. Un uomo ha sparato alla moglie e si è ucciso Scambiato per un cinghiale, viene ucciso dai colpi di fucile partiti da un altro cacciatore. È successo in località Montisani a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. A ...Secondo i carabinieri Giuseppe Lambiase, 70 anni, sarebbe morto per un errore: a sparare all’uomo sarebbe stato un suo amico, poi interrogato assieme agli altri compagni ...