Un posto al sole | trama 14 novembre 2022 | Mariella spera che

(Di lunedì 14 novembre 2022) Unalinaugurerà la nuova settimana di programmazione focalizzando l'attenzione su Silvia e Michele, come rivela ladi lunedì 14. I due ex coniugi si sono separati dopo che la Graziani ha intrapreso una relazione extraconiugale con Giancarlo Todisco e il giornalista, seppur a malincuore, ha lasciato la loro casa a Palazzo Palladini e, dopo aver trascorso un periodo a Milano per lavoro, è tornato a Napoli ed è andato a vivere in un nuovo appartamento. Silvia, però, incalzata proprio dal nuovo compagno, che ha espresso il desiderio di poterla sposare un giorno, ha comunicato a Michele la sua volontà di andare avanti con le pratiche del divorzio dal momento che sono trascorsi sei mesi dalla loro separazione. Questa notizia ha sconvolto Saviani che, in cuor suo, ...

Certo, con qualche punto ancora in palio, matematicamente era possibile auspicare ancora un po' di scintille fra Sergio Perez e Charles Leclerc per il secondonel 'Driver Standings' , visto che ...A sinistra per molto meno ti trovano unda deputato. "Bona lè, regaz!". Ora, è vero. Possiamo ... di chi chiama i figli Desdemona e Rodolfo, Sneackers rosse e l'Osteria del, dentro la ...Genova – «Le direttive ministeriali sono chiare, la Liguria deve adeguarsi come hanno già fatto altre Regioni. Mi sembra evidente che nove Punti nascita siano troppi per un territorio che ha un numero ...La Juventus torna a far paura. Per 52 giorni, fino al 4 gennaio 2023, cala il sipario sul torneo più seguito dagli italiani ...