Ultime Notizie – Vaccino Covid | Moderna | booster aggiornato Omicron 4 e 5 efficace anche contro Cerberus

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ilbivalente di4 e 5 (mRna-1273.222) attiva una risposta anticorpale superiore nei confronti della famiglia di varianti, rispetto a una dose di richiamo con iloriginario anti(mRna-1273) sviluppato dalla società americana. Sono positivi i risultati dello studio clinico di fase 2-3, annunciati dall’azienda biotech. I risultati si basano sui dati pubblicati di recente sul New England Journal of Medicine, che confermano la superiorità delbivalente adattato a1 (mRna-1273.21), rispetto al primoil ceppo di Wuhan, nei confronti delle varianti, comprese Ba.4 e Ba.5. Non solo. Entrambi i ...

L'operazione Rheinmetall - Expal Systems riaccende l'appeal per i titoli della difesa che non hanno partecipato al recupero dei listini dellesettimane: a Piazza Affari Leonardo rimbalza del 2,...Il suo nome è Konstantin Goloshchapov , è un importante oligarca russo ed è conosciuto come il ' massaggiatore di Putin ' per i suoi stretti rapporti con lo 'Zar'. Il 67enne ha lasciato la Russia a ...La vulnerabilità è stata corretta con le ultime patch rilasciate la scorsa settimana, ma è rimasta disponibile per almeno sei mesi. La vulnerabilità è stata portata alla luce la scorsa settimana da ...FANO- Barbaramente uccisa a coltellate. L'Italia sta piangendo Anastasiia Alashri, la giovane 23enne morta nelle ultime ore il cui corpo è stato trovato lungo il torrente Arzilla ...