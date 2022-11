Ultime Notizie – Ucraina | media russi | “Ad Ankara in corso colloqui Usa-Russia”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sono inadfra Stati Uniti ea, rende noto il quotidiano russo Kommersant precisando solo che il direttore dei servizi di intelligence estera Sergei Naryshkin rappresenta Mosca all’incontro. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto di non poter commentare la notizia. Intanto oggi il governo russo ha definito “inaccettabile” la condizione di ritirare le truppe schierate inper avviare negoziati di pace che mettano fine al conflitto. “Queste condizioni sono inaccettabili”, ha affermato il viceministro degli Esteri del governo di Mosca, Alexander Grushko. “Il nostro presidente ha affermato in numerose occasioni che siamo pronti a negoziare, ma questi negoziati devono tenere conto della situazione sul terreno”. Col passare dei mesi però, secondo gli ucraini ...

"Nellesettimane - scrivono - ci sono stati diversi attacchi alle opere d'arte nei musei internazionali. Gli attivisti responsabili sottovalutano gravemente la fragilità di queste opere ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Non sanno a chi darlo. Se conoscete famiglie bisognose, chiamateci”. Rispunta la fake news del periodo del Covid sulle chat. Il messaggio che comunica una fantomatica raccolta di pacchi della spesa ...Una manciata di minuti tra Inter, Verona e Lazio, le ultime tre vittorie della truppa bianconera, che arriva alla sosta con un trend positivo di sei successi in fila. Ora però spazio alla rassegna ...