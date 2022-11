Ultime Notizie – Mtv Ema 2022 | ai Pinguini Tattici Nucleari il Best Italian Act

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ihanno vinto ilAct degli MtvEma. La band era in lizza nella categoria dedicata al nostro Paese insieme ad Ariete, Blanco, Elodie e Måneskin. “Siamo onorati di ricevere ilAct degli MTV EMA – hanno detto Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi commentando la vittoria – In questi ultimi tempi stiamo raggiungendo grandi traguardi, come per esempio il tour negli stadi, che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili. Quando si scrivono canzoni è importante avere la mente aperta e farsi influenzare da tutto ciò che ascolti perché la musica è l’arte più cosmopolita e fluida che ci sia. Essere riconosciuti a livello europeo, soprattutto ...

