Ultime Notizie – Migranti | oggi riunione ministri Esteri Ue

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il ministro degliAntonio Tajani è arrivato stamani, poco dopo le 9.30, nella sede del Consiglio, a Bruxelles, per partecipare al Consiglio Affari. Sul tavolo, su richiesta italiana, dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e della crisi scoppiata con la Francia per via della nave Ocean Viking. Tajani non è passato dalla postazione dei doorstep, senza rilasciare dichiarazioni e salendo direttamente in sala, contrariamente alle attese. Tajani incontrerà nel pomeriggio, intorno alle 17, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, nella sede dell’Aula che ha presieduto nella seconda metà della scorsa legislatura. Nel Consiglio Affaridisono previsti bilaterali del ministro con la Francia, anche perché la ministra degliCatherine Colonna è a Bali per il ...

Lestories della speaker la mostrano negli studi di Ballando con le Stelle e sono di 22 ore fa, l'annuncio dei futuri genitori invece di 3 ore fa. Staremo a vedere.Curiosità reciproca. Sarà questo il sentimento prevalente all'arrivo di che tra domani e dopodomani parteciperà al in programma a , in Indonesia. Per la prima presidente del Consiglio donna della ...Con il calo termico degli ultimi giorni la neve ha cominciato a imbiancare le cime dell'appennino. Ad esempio questa mattina 14 novembre La prima neve è caduta a Campoforgna, nel Terminillo (in ...Nel corso degli ultimi due anni non sono mancate proposte draconiane per affrontare il Covid-19. Idee bizzarre, se non folli, per arginare la pandemia. Una delle misure più "originali", per così dire, ...