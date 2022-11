Ultime Notizie – Migranti | accordo Gb-Francia su pattugliamenti Manica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Gli inglesi verseranno 72,2 milioni di euro nel 2022-2023 alla, che, in cambio, aumenterà del 40% le sue forze di sicurezza sulle spiagge dalle quali ipartono per il Regno Unitoe Regno Unito hanno firmato stamattina un nuovoper contrastare insieme i flussi deiche attraversano la, fonte di continue tensioni tra Parigi e Londra. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno francese. Secondo la dichiarazione congiunta dei due Paesi, l’prevede in particolare che gli inglesi versino 72,2 milioni di euro nel 2022-2023 alla, che, in cambio, aumenterà del 40% le forze di sicurezza (350 poliziotti e gendarmi aggiuntivi, compresi i riservisti) sulle sue spiagge, da dove i ...