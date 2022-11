Ultime Notizie – Gf Vip e covid | Pistello | Se casi aumentano | meglio sospendere show

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Il focolaioall’interno della casa del Grande fratello Vip “non è un caso strano, proprio in contesti come questo esplodono i cluster. Certo che se dovessero aumentare i contagi tra i concorrenti andrebbe fatto un ragionamento sulla sospensione del programma”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Mauro, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia. “L’esplosione di un focolaio è legata anche alla tipologia di test che vengono fatti – aggiunge – Non tutti sono performanti, e comunque vanno ripetuti ogni 2-3 giorni se si vuole monitorare in modo sistematico”. La produzione del reality“potrebbe prendere anche in considerazione una seconda strategia – suggerisce il virologo – tenere tutti i positivi ...

