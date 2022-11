Ultime Notizie – Covid oggi Calabria | 199 contagi e zero morti | bollettino 14 novembre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sono 199 i nuoviCoronavirus registrati, 142022,su 1.703 tamponi effettuati, insecondo i dati giornalieri deldella Regione. Segnalati anche +285 guariti e(per un totale di 3.095 decessi). Il, inoltre, registra -86 attualmente positivi, +4 ricoveri (per un totale di 124) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 4). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione