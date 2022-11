Ultime Notizie – Carceri | 77 detenuti e 5 agenti suicidi da inizio anno | l’ultimo oggi ad Ariano Irpino

(Di lunedì 14 novembre 2022) Settantasettee cinquedi Polizia Penitenziaria si sono tolti la vita da. Un numero mai tanto alto, che non si ferma e cresce.o questa mattina, ad, in provincia di Avellino. “E’ una strage senza fine – commenta all’Adnkronos Aldo di Giacomo, segretario generale di S.Pp. Polizia Penitenziaria – Non è pensabile che in meno di unsi siano uccise oltre ottanta persone, giovanissimi per lo più e con pene irrisorie. A suicidarsi sono quelli che in galera non ci devono stare, alcol o droga dipendenti, malati psichiatrici: insomma, i soggetti più fragili, gli stessi che creano disordini all’interno dell’istituto penitenziario”. Ma come arginare una marea di eventi critici, ...

