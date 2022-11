(Di lunedì 14 novembre 2022) Meglioche trovarsi a pagaresalatissime. In Gran Bretagna è il settore della ristorazione il più propenso a mettere in campo questa, che è già diventata regola in molti. Per ridurre i costi dell’energia, più di un quinto dei ristoranti e dei pub britannici ha ridotto l’orario di apertura negli ultimi tre mesi. Gli analisti dell’Office for National Statistics (Ons) hanno rivelato che il 21% delle aziende del settore ha ridotto l’orario di lavoro giornaliero, pur restando aperto lo stesso numero di giorni nella settimana. Il 6% deiha dichiarato di aver ridotto il numero di ore di lavoro due o più giorni alla settimana negli ultimi tre mesi e il 22% ha affermato che i prezzi dell’energia ...

Il Fatto Quotidiano

Poi ci sono quelli 'che lavorano ma guadagnano talmente poco' che non possono fare adel reddito. 'Restano quelli che potrebberoma non hanno un posto'. Ebbene, dopo tre anni dalla ...Lupi: "Rapporto tra Francia e Italia è solido" Sulla questione, Ignazio La Russa è stato... pur con vedute differenti, è nell'interesse di entrambiinsieme a definire una strategia ... Uk, lavorare meno e chiudere prima: la strategia dei locali per risparmiare sulle bollette L'attrice sarà la star del cinema muto in Babylon di Damien Chazelle e l'anno prossimo sarà una Barbie del XXI secolo nell'attesissimo film di Greta Gerwig, di cui è anche produttrice. Ecco la sua sto ...Il presidente americano e il leader cinese si sono incontrati per la prima volta da numeri 1 dei rispettivi Paesi (il primo forte dei risultati delle elezioni di midterm in America - quanto meno in ...