(Di lunedì 14 novembre 2022) La decisione entra in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale". Lo comunica in un tweet la presidenza ceca mentre è ancora in corso a Bruxelles il Consiglio Affari Esteri. .

Agenzia ANSA

"Il Consiglio Ue ha lanciato la Missione di assistenza militare dell'Ueper sostenere l'Ucraina nella guerra di aggressione in corso contro la Russia e fornire addestramento a un massimo di 15.000 membri delle forze armate ucraine. La decisione entra in vigore dopo ...Mandato di due anni, assistenza per difendere i confini. Borrell: 'una chiara prova che l'Unione starà al fianco di Kiev per tutto il tempo ... Ue lancia Eumam, missione addestramento per truppe ucraine - Ultima Ora L'Ucraina continua a ricevere il supporto Ue in ambito militare. Il Consiglio europeo ha lanciato l'Eumam, la Missione di assistenza militare dell'Ue ideata per supportare Kiev nella guerra contro la ...(ANSA) - BRUXELLES, 14 NOV - "Il Consiglio Ue ha lanciato la Missione di assistenza militare dell'Ue Eumam per sostenere l'Ucraina nella guerra di aggressione in corso contro la Russia e fornire ...