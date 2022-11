Ucraina | Zelensky visita Kherson liberata | Siamo pronti per la pace | Giallo su un presunto ricovero del ministro Lavrov a Bali

"Stiamo andando avanti", ha detto, citato da Reuters sul suo portale web, rivolgendosi alle truppe davanti all'edificio dell'amministrazione nella piazza principale. "Siamo pronti per la ...... il primo dall'inizio della guerra in, non ci sarà il presidente russo: Mosca sarà rappresentata dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Il presidente ucraino Volodymyr, nonostante ...Il messaggio delle foto della visita pubblicate dal presidente ucraino sul suo profilo Telegram erano accompagnate da una semplice didascalia: “Kherson-Ucraina”. Il 'no comment' del portavoce del Crem ...L’amministrazione statunitense sta spingendo il governo ucraino a valutare la ripresa dei colloqui di pace con la Russia, dopo il successo della controffensiva che negli scorsi giorni ha portato alla ...