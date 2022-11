Ucraina | Zelensky | “A Kherson crimini di guerra Russia”

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – “Nella regione dil’esercito russo si è lasciato alle spalle le stesse atrocità compiute in altre regioni del nostro paese dove è stato in grado di entrare”. Lo ha detto Volodymyrnel suo discorso in video notturno, aggiungendo che “troveremo e consegneremo alla giustizia ogni assassino. Senza dubbio”. Il presidente ucraino ha affermato che gli investigatori hanno scoperto più di 400dinelle aree diabbandonate dalle forze russe mentre si ritiravano e che hanno trovato corpi di civili e soldati. Da parte sua, Mosca nega che le sue truppe bersaglino intenzionalmente i civili. Nel frattempo le autorità ucraine hanno imposto il coprifuoco notturno e limitato i viaggi dentro e fuori. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Stati Uniti in pressing sull'perchè si possa avviare un negoziato con la Russia. 'inizi a pensare a richieste realistiche', dice il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan sull'Air Force One che porta la ...La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al suo 264esimo giorno: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di lunedì 14 novembre sul conflitto ...